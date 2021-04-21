محمد بن سعود: رسالة الإمارات للعالم رسالة سلام وتنمية وأمل

المصدر: رأس الخيمة - وام

أوضح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن رسالة دولة الإمارات للعالم هي رسالة سلام وتنمية وأمل، من أجل ازدهار المجتمعات، ورخاء للشعوب.. وأكد حرصها على إعلاء قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية التي شكلت على الدوام ركائز في مسيرة الدولة خلال خمسة عقود.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، زفي حيفتس مبعوث وزير خارجية دولة إسرائيل الخاص إلى دول الخليج العربي.

ورحب سموه بزيارة حيفتس والوفد المرافق، وأكد أهميتها في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في المجالات كافة، في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي تم توقيعه بين البلدين.

وأشار سموه إلى أن الاتفاق أسهم في خلق فرص واعدة للتعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل في العديد من القطاعات المهمة مثل الاقتصاد والتجارة والسياحة والصحة.

وثمّن سموه التعاون بين البلدين خلال أزمة «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن هذا التعاون أثمر العديد من النجاحات والإنجازات التي حققها البلدان.

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