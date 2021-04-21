مساعدات «زايد الإنسانية» من التمور تصل إلى الأسر المحتاجة حول العالم

المصدر: أبوظبي- البيان

مع بداية شهر رمضان المبارك بدأت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية في إرسال مساعدات المؤسسة من التمور إلى عدد من عواصم العالم من أجل توزيعها على الأسر الصائمة، وقد وصلت إحدى الشحنات إلى عاصمة روسيا الاتحادية، حيث قام الدكتور محمد الجابري سفير الدولة في روسيا بتسليم التمور لإحياء سنة الإفطار على التمر ومساعدة الصائمين بتوفير هذه الثمرة على موائدهم الرمضانية، وتتوالى شحنات التمور إلى سائر البلدان، حيث وصلت إلى كل من الفلبين، الهند، بيلاروسيا، أرمينيا، قبرص، أفغانستان، غينيا، كوناكري، المكسيك، بيرو، تشاد، إسبانيا، نيبال، كينيا، أوغندا، أرمينيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، الجبل الأسود، والصين.

وأكد حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام، أن المؤسسة تواصل مساعداتها الغذائية من تمور وغيرها في شهر رمضان المبارك، من أجل توفير الروح الرمضانية لدى الأسر المحتاجة في مختلف الدول الممكن تزويدها بالمساعدات المحتاجة لها، خاصة في هذه الأيام من الشهر الفضيل وفي ظل الأزمة الحالية لجائحة «كورونا» التي أثرت إلى حد كبير في الكثير من المجتمعات اقتصادياً وصحياً، وأن المؤسسة تتابع برنامج مساعداتها أيضاً بتقديم برامج أخرى منها كسوة العيد وتوزيع مصاحف وتقديم السلال الغذائية وغيرها.

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