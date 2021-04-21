برنامج لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن فريق الابتكار الاجتماعي في الدائرة قام بتطوير برنامج يجمع أبرز وأهم الممارسات العالمية في مجال التصميم والتفكير الإبداعي والمتبعة في مختلف الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال وأبرزها المجلس البريطاني للتصميم، وجامعة ستانفورد الأمريكية، وشركة ايديو للتصميم، حيث سيستغرق تنفيذ البرنامج ما يقارب 3 أسابيع، وسيشمل في مرحلته الأولى موظفي الدائرة بهدف تزويدهم بالأدوات الأساسية التي تُسهم في خلق أفكار إبداعية لمواجهة التحديات والقضايا المختلفة في المجتمع، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات الأساسية لتصميم الحلول المشتركة مع المستفيدين.

وقالت الهياس: سيتم اختيار أفضل 3 حلول إبداعية مبتكرة من قبل الموظفين، مشيرة إلى أهمية الاحتفاء بالإبداع والابتكار كونهما يشكلان ثروة حقيقية للأمم في القرن الحادي والعشرين، من حيث دورهما الحيوي في تحفيز المجتمعات على إيجاد الحلول المبتكرة للقضايا الاجتماعية، حيث إن الإبداع هو مفتاح النجاح، والابتكار هو بوابة الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

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