عبدالله المري: الإمارات تعزّز ثقافة التطوع

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال لقائه بمجموعة من المتطوعين الذين شاركوا شرطة دبي في مبادراتها المجتمعية من الجمهور الخارجي، ومن موظفي شرطة دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز من ثقافة التطوع في المجتمع، تحقيقاً للتنمية المستدامة وضماناً لمستقبل أفضل للمجتمع والأجيال القادمة، وأن شرطة دبي عملت منذ وقت مبكر على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة ومنصة تعنى بالتطوع في المبادرات المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي، نظراً للانعكاسات الإيجابية للتطوع على الفرد والأسرة والمجتمع.

واستمع معالي الفريق المري، إلى عدد من المتطوعين الذين استعرضوا تجربتهم في التطوع عبر منصة شرطة دبي للتطوع، وأعربوا عن مدى سعادتهم بمشاركتهم مع شرطة دبي وفرقها في مختلف المبادرات المجتمعية، مؤكدين أن المنصة أتاحت لهم العديد من الفرص والتجارب التي نمت العديد من المهارات لديهم.

وتقدم معالي الفريق عبدالله المري، بالشكر لكل المتطوعين الذين انضموا لمنصة شرطة دبي للتطوع في العام 2020، والتي قدمت لهم 107 فرص تطوعية وشارك فيها 14512 متطوعاً من 82 جنسية، يمثلون موظفين من شرطة دبي من العسكريين والمدنيين، ومن الجمهور الخارجي، مثنياً على جهودهم ورغبتهم في التطوع، والتي تعكس إيمانهم بدور المتطوعين في مجتمعاتهم، وأثر التطوع على عملية تنمية ونهضة أي مجتمع، كونه يعزز من مفهوم العمل الجماعي التطوعي، ويغرس مفاهيم التعاون البناء.

ومن جانبه قال النقيب مهندس خليفة الروم، مدير منصة شرطة دبي للتطوع، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقدير المتطوعين على جهودهم المهمة في المجتمع، ورفع مستوى الوعي وثقافة التطوع في أوساط المجتمع، موضحاً أن عدد الساعات التطوعية التي سجلت في المنصة في العام 2020 بلغت 89 ألفاً و758 ساعة تطوعية ما يعد إنجازاً يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تحققها شرطة دبي في مجال التطوع والعمل الإنساني.

وأضاف النقيب المهندس الروم، أن المبادرات التي يعلن عنها في المنصة الإلكترونية، تأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، واستكمالاً لمسيرتها منذ القدم في إشراك المجتمع في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز