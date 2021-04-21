صحة أبوظبي تحدّث مواقع توفر التطعيم تبعاً لنوع اللقاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي أنها حدّث مواقع توفر التطعيم المجاني كوفيد19 في إمارة أبوظبي تبعاً لنوع اللقاح المتاح لجميع المؤهلين من المواطنين والمقيمين في أكثر من 100 موقع في الإمارة.

والتطعيم متوفر لجميع المؤهلين من المواطنين والمقيمين في المواقع التالية:

لقاح سينوفارم

متاح في أكثر من 100 موقع في أبوظبي من خلال حجز موعد أو بدون موعد.

للاطلاع على المواقع ومعلومات المواعيد زوروا doh.gov.ae

لقاح فايزر

متاح في مراكز تطعيم محددة من خلال حجز موعد

شركة صحة

ابوظبي

- مركز الزعفرانة الصحي

- مركز مدينة محمد بن زايد

- مركز الباهية الصحي

العين

- مركز عود التوبة الصحي

- مركز نعمة الصحي

الظفرة

مركز الظفرة لطب الأسرة

مراكز التطعيم كليفلاند كلينك أبوظبي

هيلث بوينت

مركز العاصمة للفحص الصحي

فرع نادي الجزيرة الرياضي

فرع برج مبادلة أبوظبي

فرع مدينة العين

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز