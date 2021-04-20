هيئة آل مكتوم الخيرية الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن

المصدر: رامي عايش

اختارت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هيئة آل مكتوم الخيرية الشخصية الإسلامية للدورة الرابعة والعشرين للجائزة، التي تحمل اسم دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله ، تكريما لراعيها ومؤسسها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، حيث إن للهيئة بصمات واضحة وجهوداً مخلصة في خدمة المسلمين، ولها أياد بيضاء في العالم وجهود إنسانية في جميع المجالات التعليمية والإغاثية والإنسانية والثقافية منذ تأسيسها عام 1998.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده إبراهيم بو ملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، في مقر انعقاد المسابقة في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، للإعلان عن هذه الشخصية.

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