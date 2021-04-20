100 % إنجاز التطعيم ضد «كوفيد19» لموظفي الخطوط الأمامية في «بريد الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

أطلق بريد الإمارات في بداية العام الجاري حملة التطعيم ضد «كوفيد19» لجميع موظفي بريد الإمارات المؤهلين لتلقي اللقاح وتشمل موظفي التوصيل والخطوط الأمامية، لتكون بريد الإمارات من أولى الشركات البريدية في العالم، التي وفرت لموظفي الخطوط الأمامية لقاح «كوفيد19» بنسبة 100%.

وقال بيتر سومرز، المدير التنفيذي لبريد الإمارات: «إننا نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والجهات المعنية على دعمهم في توفير اللقاح بسهولة لكافة فئات المجتمع.

والتزاماً بالتعليمات والتوجيهات الصادرة وفي ظل المستجدات المتسارعة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، اتخذ بريد الإمارات حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصارمة للحد من وتيرة تفشي الفيروس ولضمان صحة وسلامة موظفي خط الدفاع الأول والمتعاملين ووقايتهم».

جهود

وأضاف: تعزيزاً للإجراءات الاحترازية المتخذة والجهود المبذولة للتصدي للجائحة يأتي تطعيم (كوفيد19) لموظفي الخطوط الأمامية ولكل من يتعامل بطريقة مباشرة مع الجمهور استكمالاً لجهودنا المستمرة في حماية صحة الموظفين والتأكد من سلامة وراحة متعاملي بريد الإمارات عند زيارتهم مراكز إسعاد المتعاملين أو عند استلام شحناتهم من موظفي التوصيل.

وسيتم التعرف إلى موظفي بريد الإمارات الذين تم تلقيحهم عبر ارتدائهم دبوس بريد الإمارات «أخذت اللقاح».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز