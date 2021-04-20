أنشطة ثقافية ودينية ومسابقات ترفيهية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال شهر رمضان المبارك، باقة متنوعة من الأنشطة الدينية والثقافية والترفيهية، بهدف نشر قيم الإسلام وروح المحبة والألفة بين الموظفين، وحثهم على استمرار وتيرة العمل في هذا الشهر الفضيل، مع اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، حرصاً منها على سلامة موظفيها.

وأكد هيثم عبد الرحمن الخاجة مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالمؤسسة، على الأهمية التي توليها المؤسسة للتفاعل مع الشهر الكريم، عبر فريق خاص للتواصل يقوم بالتفاعل مع مثل هذه المناسبات، وبين أن شهر رمضان يحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة المقدمة للموظفين، بهدف زرع الفائدة خلال الشهر.

وذكر الخاجة، نسعى دائماً في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق إلى التقرب من الموظفين ومتابعة احتياجاتهم والاهتمام بهم لتعزيز الارتباط فيما بينهم وبين بيئة العمل.

وذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التي نتطلع من خلالها إلى الوقوف على عدد من احتياجاتهم وتوفيرها لهم في مكان عملهم باعتبارنا عنصراً مساهماً في المنظومة التي تحتويها المؤسسة، والتي تسعى دائماً للارتقاء بالرأس المالي البشري من خلال تقديم الأفضل والمميز وذي جودة شاملة في الخدمات المقدمة.

تقدير

من جانبه، قال خالد البناي رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالمؤسسة، إن تنظيم الفعاليات الرمضانية يأتي تقديراً للموظفين ودعم للمبادرات الاجتماعية التي تعزز الجانب الاجتماعي، بحيث لا يقتصر دور المؤسسة على نطاق عملها المؤسسي وحسب، وإنما يمتد ليكون رابطاً أساسياً في تنمية المجتمع والالتزام بمبادرات المسؤولية الاجتماعية، موضحاً أن مثل هذه الفعاليات تضفي جو من الألفة والمودة بين الموظفين.

وأشار إلى أن الفعاليات تندرج في إطار خطة الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة موضحاً أبرزها: كالمجلة الرمضانية السنوية التي تحوي في طياتها العديد من المواضيع الهامة والمتعلقة في أمور الحياة، ويمكن للموظف الاستفادة منها خلال الشهر الفضيل، تعميم ملف القرآن الكريم كامل عبر البريد الإلكتروني للموظفين لتصفحه والاستمتاع بقراءته بكل سهولة ويسر.

بالإضافة إلى عدد من المحاضرات الدينية عن بعد، وتنظيم جلسة رمضانية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد تشمل: مناقشة موضوعات اجتماعية وثقافية متنوعة، وفقرات ممتعة ومسلية ومسابقات وجوائز قيمة للموظفين.

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