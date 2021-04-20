الطوارئ والأزمات: تم تطعيم 65.54% من الفئة المؤهلة و74.63% لمن هم فوق الستين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19)، أن الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في إدارة الجائحة، تكاتفت خلاله جهود مختلف مؤسسات الدولة لتوفر أفضل مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع. وكان لمجتمع دولة الإمارات بجميع فئاته وأطيافه الدور الأبرز في نجاح كافة الجهود التي أنجزت إلى الآن وذلك عبر إظهاره الالتزام التام بكافة الإجراءات التي يتم الإعلان عنها واستجابته لكافة الدعوات لأخذ التطعيم لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة الوطنية للقاح نجحت بتقديم التطعيم لعدد 5,081,853 كجرعة أولى وعدد 3,836,521 كجرعة ثانية وبذلك تم تحقيق نسبة 65.54% من إجمالي الفئة المؤهلة. كما تم تحقيق نسبة 74.63% لمن هم فوق 60 عاماً. وأظهرت النتائج الأولية للحالات الإيجابية للحاصلين على الجرعة الثانية نسبة قليلة جداً حيث تراوحت فاعلية اللقاح من جيد جداً إلى ممتاز.

وكانت معظم الأعراض التي ظهرت على الذين أصيبوا بالفيروس بعد أخذ اللقاح بسيطة جداً ونسبة قليلة جدا تم إدخالها المستشفى، وسيقوم القطاع الصحي باستعراض نتائج الدراسة كاملة فور الانتهاء منها.

وأوضحت "الطوارئ والأزمات" أن كافة الفرق المعنية على المستوى الوطني عملت على وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية تضمن توفير اللقاح لكافة الفئات المؤهلة والوصول لهم أينما كانوا بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والحقائق العلمية عن اللقاحات المعتمدة بكل وضوح وشفافية وبمختلف الوسائل.

وأكدت على ضرورة وأهمية استكمال جميع الفئات المؤهلة للتطعيم، الذين يتجاوزون عمر 16 عاما، وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة التعافي التام بإذن الله، ووقاية المجتمع من التعرض للفيروس المتحور، ومن ثم الحيلولة دون التعرض لمضاعفات خطيرة. خاصة وأن اللقاح أصبح متاحاً بصورة سهلة وسريعة وفي جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين.

و تماشياً مع خطة القطاع الصحي في الدولة، لتوفير لقاح #كوفيد19 والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، سيتم التركيز في الفترة المقبلة على تطعيم الجميع.

وأهابت الهيئة بالجمهور الكريم مواطنين ومقيمين ممن تجاوزوا 16 عاما ولم يتلقوا التطعيم إلى الآن بضرورة التوجه لأقرب مركز للتطعيم وأخذ اللقاح. والتأخير أو الامتناع عن أخذ اللقاح سيشكل تهديداً لسلامة المجتمع ويعرض كافة فئاته وخاصة الأكثر عرضه للإصابة لخطر هذا الوباء كما أنه يشكل تحدي كبير للجهود الوطنية الخاصة بالتعافي.

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