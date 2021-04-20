ولي عهد رأس الخيمة يلتقي مبعوث وزير الخارجية الإسرائيلي

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة سعادة زفي هايفتز مبعوث وزير الخارجية الإسرائيلي.

ورحب سموه بزيارة هايفتز و الوفد المرافق و أكد أهميتها في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في المجالات كافة، في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي تم توقيعه بين البلدين.

وأشار سموه إلى أن الاتفاق أسهم في خلق فرص واعدة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في العديد من القطاعات المهمة مثل الاقتصاد والتجارة والسياحة والصحة.

وثمن سموه التعاون بين البلدين خلال أزمة "كوفيد - 19"، لافتا إلى أن هذا التعاون أثمر العديد من النجاحات والإنجازات التي حققها البلدان.

وأوضح سموه أن رسالة دولة الإمارات للعالم هي رسالة سلام وتنمية وأمل، من أجل ازدهار المجتمعات، ورخاء للشعوب.. وأكد حرصها على إعلاء قيم التعايش والتسامح و الأخوة الإنسانية التي شكلت على الدوام ركائز في مسيرة الدولة خلال خمسة عقود.



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