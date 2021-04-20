"طرق دبي" تطلق مبادرة "App Clips" الذكية على هواتف آيفون لتسهيل دفع تعرفة المواقف

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخرا مبادرة جديدة اسمها (App Clips) لتسهيل دفع تعرفة المواقف العامة للمركبات في الإمارة وتحديدا لحَمَلَة هواتف آيفون، وذلك من خلال مسح رمز التعريف الذكي (QR Code) الخاص بهذه المبادرة والموجود في ملصق على أجهزة دفع تعرفة المواقف واللوحات الإرشادية المنتشرة في عموم مدينة دبي.

وتُعتَبَرُ هذه المبادرة إضافة نوعية جديدة لقائمة الخيارات الأخرى لدفع تعرفة المواقف في الإمارة، بالإضافة إلى أنها ستوفر 30 فلسا لصاحب المركبة إذا ما أراد استخدام خدمة (mParking) من خلال الرسائل النصية القصيرة، كما أن هذه المبادرة الجديدة ستكون بديلا سهلا لخياري الدفع عبر بطاقة نول أو الدفع باستخدام النقود المعدنية خاصة إذا لم يكن الرصيد كافيا في بطاقة نول أو لم تكن النقود المعدنية متوفرة.

وأضافت الهيئة أنها تحرص دائما على بلورة أفضل الاستراتيجيات والسبل الكفيلة لإسعاد متعامليها من جميع شرائح المجتمع ورفع مستوى الرضى لديهم حول خدمات الهيئة لا سيما الذكية منها، لذا فإن الهيئة تسعى باستمرار للاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وخاصة التطبيقات الذكية. وتنسجم هذه المبادرة كذلك مع التوجهات الرسمية الخاصة بمبادرة (حكومة بلا ورق)، وهي المبادرة، التي يجري العمل على تطبيقها على قدم وساق وكانت الهيئة سبّاقة في دعم جهود الحكومة الرشيدة في هذا المجال، كما تتناغم هذه المبادرة مع (استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة)، التي أطلقتها الدولة في عام 2017.

وأوضحت أن (App Clips) ليس تطبيقا يتوجب على المستخدمين تحميله على هواتف الآيفون الخاصة بهم وإنما يعتبر خاصية وجزءا من تطبيق (هيئة الطرق والمواصلات) تظهر بعد مسح رمز التعريف الذكي حيث يُتاحُ للمستخدم دفع التعرفة بكل سهولة من خلال خاصية (Apple Pay) من بطاقته المصرفية المُخَزَّنة في هاتف الآيفون الخاص به، كما لا يتوجب على المستخدمين تنزيل تطبيق (هيئة الطرق والمواصلات) ليستخدم خاصية (ِApp Clips) لدفع تعرفة المواقف، وستكون هذه الخاصية متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية.

وقامت الهيئة بتوفير الملصق واللوحات الإرشادية بنسبة أكثر من (70%) للمواقف العامة في إمارة دبي، وجاري العمل على تغطية جميع المواقف في الفترة القادمة.

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