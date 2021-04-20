بلدية دبي تغلق 5 مؤسسات خلال الأسبوع الأول من رمضان

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 5 مؤسسات وخالفت 11 مؤسسة ووجهت 145 تنبيهاً خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وشملت قرارات الإغلاق مركز لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي ومقهى شيشة و3 مغاسل، وذلك بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشو بلدية دبي على المؤسسات خلال الفترة المذكورة 14 ألفاً وزيارتين رقابية، فيما بلغت نسبة الالتزام الاجمالية لجميع المؤسسات 98.3 %، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 13 الفاً و842 مؤسسة.

رقابة

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية للتأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. كما يقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها، التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتدعو بلدية دبي الجمهور الكريم، إلى التواصل مع مركز الاتصال في البلدية على الرقم 800900، على مدار 24 ساعة يومياً، في حال وجود ملاحظات أو بلاغات على المؤسسات الغذائية، وأيضاً للاستفسار عن الاشتراطات الصحية المختلفة، والخاصة بسلامة الأغذية.

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