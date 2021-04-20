إطلاق "أكاديمية سكاي نيوز عربية للتدريب الإعلامي" بهدف تخريج إعلاميي المستقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

في خطوة رائدة جديدة في قيادة المشهد الإعلامي، أعلنت "سكاي نيوز عربية" عن إطلاق "أكاديمية سكاي نيوز عربية للتدريب الإعلامي"، وفق أحدث التقنيات وأفضل الأساليب العالمية بهدف تخريج إعلاميي المستقبل وصقل مهاراتهم وتمكينهم من مواكبة التحديات المتلاحقة والتطورات المتسارعة.

يوفر برنامج التدريب في سكاي نيوز عربية فرصة فريدة للطلاب الدارسين الذين يضعون اللمسات الأخيرة على أعمالهم استعدادا للتخرج لاكتساب خبرات عملية في مجالات التخصص، وكذلك إمكان الحصول على وظيفة مناسبة في قناة سكاي نيوز عربية التي تبث برامجها الإخبارية باللغة العربية، وتتخذ من أبو ظبي مقرا لها، علما أن الالتحاق ببرنامج التدريب في سكاي نيوز عربية يعد فرصة نادرة وخطوة مهمة في سبيل تطوير المهارات الفنية، سيمنح المتدربين المتميزين فرصة الالتحاق بالفريق العامل في القناة.

أولا : أهداف برنامج التدريب:

- تشجيع لمواهب الشباب الناشئة على أخذ دورها المناسب في خريطة الإعلام العربي.

- تطوير القدرات الفنية للشباب وصقل مواهبهم الصاعدة.

- تكوين الشباب ليصبحوا قوى فاعلة في مجال العمل الإعلامي.

- اكتساب ثقافة ومهارة العمل بروح الفريق الواحد أثناء تأدية المهام.

ثانيا : المهارات والخبرات:

- تدريب مكثف على أحدث الأساليب والتقنيات الإعلامية المتبعة في المحطات الإخبارية العالمية.

- التزود بقدر كبير من المعارف والمهارات التخصصية في فترة زمنية محدودة.

- المشاركة في أعمال ميدانية تساهم في اكتساب المهارات المطلوبة.

- الإنتقال من إطار النظريات والدروس التعليمية إلى ميدان التطبيق والعمل الميداني.

- الإستفادة من تجارب ذوي التخصص ، والاسترشاد بنصائح المهنيين وذوي الخبرات العالمية .

ثالثا :مكان التدريب :

- مقر سكاي نيوز في أبو ظبي

رابعا : المستهدفون

يستهدف برنامج التدريب في سكاي نيوز عربية الطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة للالتحاق ببرنامج التدريب وذلك باختيار أحد الحقول التالية :

1- وسائل الإعلام

2- الصحافة

3- تقنية المعلومات

4- التصميم الداخلي

5- علوم سياسية

لمزيد من المعلومات: sna.training@skynewsarabia.com

إطلاق #اكاديمية_سكاي_نيوز_عربية للتدريب الإعلامي، وفق أحدث التقنيات وأفضل الأساليب العالمية بهدف تخريج إعلاميي المستقبل وصقل مهاراتهم وتمكينهم من مواكبة التحديات المتلاحقة والتطورات المتسارعة. https://t.co/rf3ghRcf21#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lJgpBGpGy7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 20, 2021

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