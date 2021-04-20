محمد بن زايد: رسالة الأخوة الإنسانية مصدر قوتنا ومسؤوليتنا تجسيدها لخير البشرية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن رسالة الأخوة الإنسانية والتسامح هي مصدر قوتنا، مشدداً سموه على أن مسؤوليتنا جميعاً تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية.

وقال سموه على «تويتر» معلقاً على متابعته أولى محاضرات مجلس محمد بن زايد الرمضانية بعنوان «الأخوة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان»: «هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميّز تجربتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، ومسؤوليتنا جميعاً تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية.. علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية».

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي المحاضرة التي استضافها المجلس «عن بُعد».



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