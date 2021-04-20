برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد قرارات للارتقاء بالإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للرياضة

المصدر: دبي ــ وام

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة وإعادة تنظيم عدد من مجالس الإدارات الاتحادية، وذلك في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية.

ويهدف المجلس التنسيقي للرياضة إلى تحقيق التنسيق والتكامل الاستراتيجي بين كافة المؤسسات والمجالس الرياضية والمجالس التنفيذية في الدولة، ووضع رؤية مشتركة لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً رياضياً جاذباً على المستوى العالمي.

كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتعزيز أداء مؤسسات التعليم العالي.

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برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة وإعادة تنظيم مجالس إدارات اتحادية

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