عبد الله البسطي: كلمات مكتوم بن محمد التحفيزية تجسد حكمة ولاة أمرنا

المصدر: دبي ـ البيان

قال معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: إن الكلمات المحفزة والمؤثرة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي في دبي، تجسد حكمة ولاة أمرنا المستلهمة من نهج الآباء المؤسسين وإرث المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو فكر توارثناه ونورثه لأولادنا، مشيراً إلى أن فكر الشيخ زايد معين لا ينضب وتستلهمه قيادة الإمارات لرسم المستقبل.

جاء ذلك تعليقاً على فيديو للكلمة التي ألقاها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه فريق العمل الرئيس المعني بتطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030، في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك مع انطلاق ورشة العمل الأولى للفريق، الذي يضم ممثلين عن 44 جهة حكومية وشبه حكومية للعمل معاً، تحت مظلة حكومة دبي، لتحديد الأهداف الأساسية للخطة.

وجاء في فيديو نشره البسطي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» كلمات للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد قال فيها: «الرأي غير ممنوع، الرأي يسمع، والرأي يؤخذ، مو لازم أن الرأي يؤخذ في وقته، وإذا لم يؤخذ لا يزعل صاحبه، خليه تذكار للرجوع».

وخاطب سمو الشيخ مكتوم بن محمد فريق العمل: «أطلب منكم إخواني وأخواتي من لديه فكرة أو شيء يشوفه لمصلحة البلاد، يخبرنا فيه لنمشي به.. هذه الفكرة.. المجتمع من حولي يشوفها غير ناجحة اليوم ممكن تنجح بعد سنة أو سنتين، ونشكركم على وجودكم».

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