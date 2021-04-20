بلدية دبي تغلق مغسلتين لعدم الالتزام بالممارسات الصحية

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

اغلقت بلدية دبي مغسلتين بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وخالفت مؤسستين ووجهت 22 تنبيهاً، وذلك أول من أمس، حيث تم تنفيذ 2300 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2274 مؤسسة، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية للمؤسسات 98%.

ويتابع مفتشو بلدية دبي يومياً تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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