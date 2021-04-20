10 اشتراطات للعربات المتنقلةلبيع الأطعمة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملاتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على ضمان وصول غذاء آمن وسليم لكافة المستهلكين في أبوظبي، وكذلك سعيها لضمان السلامة الغذائية طوال شهر رمضان المبارك. وفيما يتعلق بعربات الطعام، أكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني على 10 اشتراطات عامة للعربات المتنقلة لبيع الأطعمة في إمارة أبوظبي، تأكيداً منها على الالتزام بتطبيق معايير اشتراطات السلامة الغذائية، والحرص على الصحة العامة، من خلال مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة عبر الجولات التفتيشية الدورية.

وتضمنت الاشتراطات أن تكون المنشآت الغذائية المتحركة والمؤقتة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة بشكل يضمن حماية الغذاء وتجنب التلوث مع البيئة الخارجية، وأن تكون مصممة بشكل ملائم وقابل للصيانة، مع ضرورة المحافظة عليها نظيفة، وأن تكون الأسطح الخارجية مصنوعة من مادة مقاومة للظروف الجوية، فضلا عن ضرورة أن تكون المعدات المستخدمة في تخزين وتحضير الغذاء سهلة التنظيف والتطهير عند الضرورة، والاهتمام بغسل الأيدي إضافة إلى الالتزام بارتداء أغطية الرأس والقفازات والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار «كوفيد 19».

فضلاً عن ضرورة توفير مخطط للمركبة بحيث يوضح أماكن التحضير والتجهيز وأماكن المعدات، حتى يتم مراجعته من قبل المفتشين لضمان وضعها في أماكنها الصحيحة، وأن تكون الأرضيات مغطاة بمواد ثابتة لمنع التعرض للغبار والأتربة في حال كانت غير مصنوعة من المواد الصلبة، إضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب لأغراض التنظيف والتطهير في مرافق غسل الأيدي، و مراقبة درجات الحرارة بشكل مستمر لضمان سلامة الغذاء وضمان حفظه على درجات الحرارة الصحيحة وعمل صيانة دورية لمعدات قياس درجات الحرارة.

التزام

ودعت الهيئة الجمهور للتواصل والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 ليقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى تحقيق هدفه في ضمان غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

حملات

وأوضحت الهيئة أن الحملات التفتيشية تتواصل طوال شهر رمضان لتشمل المطاعم والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية والمخابز ومنشآت التصنيع وبيع الحلويات ومنشآت البيع بالتجزئة والعربات المتنقلة ومحلات الحلوى الشعبية، خصوصاً التي تمارس نشاطها بشكل دائم خلال الفترات المسائية، بالإضافة إلى توعية ربات المنازل بأهمية التعامل الآمن مع المنتجات الغذائية وضمان المحافظة على جودتها.

ولفتت الهيئة أن فرق التفتيش لا تكتفي فقط بضبط الممارسات الصحية الخاطئة خلال كل مراحل إعداد وتقديم الأغذية بل تركز على تقديم النصح لكل العاملين في المنشآت الغذائية.

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