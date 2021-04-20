لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة تعزيز الصحة النفسية

المصدر: (دبي -البيان)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية السويدي مقررة اللجنة، وأحمد السويدي، وشذى علاي النقبي، وعذراء بن ركاض، ومحمد اليماحي، والدكتورة موزة العامري.

وأوضحت ناعمة الشرهان أن اللجنة واصلت مناقشة الموضوع العام، وتم استعراض نتائج اجتماعها السابق مع ممثلي القطاعات الصحية المعنية بخدمات الصحة النفسية وهم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمستشفيات الحكومية وهيئة الصحة بدبي والمركز الوطني للتأهيل.

ولفتت إلى أنه تم أيضاً التطرق إلى التحديات المتعلقة بمحاور الموضوع العام المتمثلة في سياسة وزارة الصحة وخططها الإستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية.

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