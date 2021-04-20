«العمل في المستقبل» أول مجالس «الداخلية» الرمضانية اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق اليوم الثلاثاء مجالس وزارة الداخلية الرمضانية الافتراضية في دورتها العاشرة للعام 2021، التي تنظمها وزارة الداخلية، حيث سيتم انعقادها من خلال تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وذلك التزاماً بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وتماشياً مع عام الخمسين تتناول نسخة المجالس هذا العام، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والعمل في المستقبل، وجودة الحياة الرقمية، والتوازن بين الحياة والعمل والسعادة وجودة الحياة، إضافة إلى المواهب المبتكرة، ويشارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين المختصين من خارج الدولة، ويديرها إعلاميون من مختلف وسائل الإعلام بالدولة.

وسيتناول اليوم الأول للمجالس موضوعين، الأول الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، ويقدمه البروفسور ديفيد دي كريمر رئيس قسم الإدارة والتنظيم في كلية الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية، ويتناول الموضوع الثاني العمل في المستقبل، ويقدمه الدكتور دانيال سوسكانيد زميل في كلية علوم الاقتصاد بجامعة أكسفورد.

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