أكاديمية أبوظبي تطلق «ندوات رمضان »

المصدر: (دبي - البيان)

تستعدّ أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، لإطلاق «مبادرات رمضان» لعام 2021 والتي ستقدّم من خلالها ندوات افتراضية طوال فترة الشهر الفضيل، في مجالات تعليمية ورقميّة وقيادية عدة وتهدف المبادرات الرمضانية الثلاث (نحو التعلم الرقمي، تعلّم وعلِّم وساعة قيادة) والتي سيشارك فيها عدد كبير من القادة الحكوميين والتنفيذيين والمتحدثين في تطوير الكفاءات الرقمية والقيادية في أبوظبي والتركيز على ثقافة التعلم والتطوير المستمر ومشاركة المعرفة والخبرات دعماً لجهود أبوظبي في بناء اقتصاد المعرفة المستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز