مليون درهم من «مجموعة محمد وعبيد الملا» دعماً لحملة «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي - البيان

قدمت «مجموعة محمد وعبيد الملا» تبرعاً نقدياً قيمته مليون درهم دعماً لحملة 100 مليون وجبة الهادفة إلى توفير شبكة للدعم الغذائي للمحتاجين والفئات المستهدفة في 30 دولة عربية وإفريقية وآسيوية طوال شهر رمضان المبارك.

تأتي المساهمة النقدية من «مجموعة محمد وعبيد الملا» لمصلحة الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام طوال شهر الصيام، ضمن استجابة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع في دولة الإمارات وخارجها، لحملة 100 مليون وجبة التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قد أعلن إطلاقها قبل يومين من بدء الشهر الكريم، علماً بأن الحملة، وبفضل تدفق التبرعات النقدية عليها من المحسنين وفاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء أفراداً ومؤسساتٍ، كانت قد نجحت في تحقيق 78% من هدفها عبر توفير 78 مليون وجبة بقيمة 78 مليون درهم في أسبوعها الأول. ويوفر التبرع الذي قدمته «مجموعة محمد وعبيد الملا» مليون وجبة، إذ يساهم التبرع بدرهم واحد في ضمان توفير المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات ذات التكلفة المعيشية المنخفضة التي تغطيها الحملة.

امتداد

وتعليقاً على ذلك، قال بطي الملا رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا: تعد مبادرة 100 مليون وجبة امتداداً لمبادرات الخير والعطاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» من أجل تقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا، والمساهمة في التغلب على تحدي الجوع في العالم بما يؤكد النهج الراسخ لدولتنا في التعامل مع القضايا الإنسانية والحرص الدائم على أن تكون واحة عالمية للخير والعطاء.

وأضاف: يأتي تبرعنا للمبادرة بهدف رد الجميل للمجتمع والوفاء بمسؤولياتنا الوطنية لدعم مسيرة الدولة على صعيد العمل الخيري الذي توليه القيادة الرشيدة أهمية كبرى لتجسيد معاني الخير والرحمة من دولة الإمارات للمحتاجين حول العالم، تعزيزاً لمسيرة العطاء التي أرسى دعائمها منذ نشأة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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