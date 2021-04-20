53050 بلاغاً تعاملت معها «إسعاف دبي» في 3 أشهر

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

بلغ عدد البلاغات التي تعاملت معها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خلال الربع الأول من العام الجاري 53050 بلاغاً، مقارنة بـ 52959 خلال الفترة نفسها من عام 2020 بزيادة 7%، بينما بلغ عدد الحالات التي تعاملت معها المؤسسة 56826 مقارنة بـ 57648 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة: شهدت الحالات البليغة التي تم التعامل معها خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً طفيفاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ مجموع الحالات في الربع الأول من عام 2021 نحو 2490 حالة مقارنة بـ 2120 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والحالات المتوسطة 11602 حالة مقارنة بـ 11514 خلال نفس الفترة من عام 2020، والحالات البسيطة 35806 خلال الربع لأول من العام الجاري مقارنة بـ 35808 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان شهر أبريل الماضي قد سجل أعلى البلاغات، إذ وصلت إلى 21872 بلاغاً، فيما كان يوم الخميس أكثر أيام الأسبوع تسجيلاً للبلاغات، وتصدرت الحالات البسيطة أعلى نسب الإصابات بمعدل 123793 حالة، فيما كانت أكثر المناطق تسجيلاً للبلاغات وأكثر المناطق بر دبي بواقع 73342، وبلغت نسبة الإناث إلى الذكور 33% و67% على التوالي.

فعاليات

أما من ناحية توزيع البلاغات على المناطق فقد كانت على النحو التالي: الفعاليات 4257، والمطارات 11229، والإسعاف الجوي 289، وبر دبي 73342، وديرة 72263، والكوارث 96، والمناسبات 60، وجافزا 3269، وجبل علي 175، ومارين 113، ونفل المرضى 16311.

وجاء توزيع البلاغات حسب الأشهر: يناير 18065، وفبراير 15924، ومارس 18948، وأبريل 21872، ومايو 15931، ويونيو 12752، ويوليو 12210، وأغسطس 12497، وسبتمبر 12733، وأكتوبر 13132، ونوفمبر 13199، وديسمبر 14123.

وكان أكثر أيام الأسبوع ازدحاماً بالبلاغات الخميس بواقع 29325، يليه الأحد بواقع 28680، والاثنين 27848، والثلاثاء 27849، والأربعاء 28719، والجمعة 26401، والسبت 27559.

وحسب المواقع التي تكثر فيها البلاغات فقد كانت على النحو التالي: منازل 74391، والشوارع 37276، والمستشفيات 18044، والمطارات 11834، وأماكن العمل 8658، وأخرى 11331.

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