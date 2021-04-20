«كهرباء دبي» تفوز بجائزة «أفكار الإمارات» عن فئة الإبداع في ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة «أفكار الإمارات» عن فئة الإبداع في ريادة الأعمال، تقديراً لفكرة استخدام موصلات T ثنائية الاتجاه لاستعادة إمدادات الكهرباء بأقصى سرعة في حالات الطوارئ. وتم تكريم الهيئة في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات التي نظمتها مجموعة دبي للجودة افتراضياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

سعادة

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بفوز الهيئة بهذه الجائزة، منوهاً إلى جهود مجموعة دبي للجودة في نشر وترسيخ ثقافة الابتكار، وقدرتها على تجاوز التحديات لتحافظ على مكانتها بوصفها منصة إماراتية إبداعية محفزة على تطوير وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي.

وأضاف معالي الطاير: «نعمل في الهيئة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للانتقال بإمارة دبي نحو ريادة المستقبل، لتسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي.

وتتبنى الهيئة نظاماً دقيقاً لإدارة الأخطار والمرونة، وتعمل على تعزيز مرونتها ورشاقتها المؤسسية من خلال تطوير قدراتها للتنبؤ بالأخطار والاستعداد للمتغيرات المتسارعة، بما يضمن استمرار الأعمال وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والكفاءة في الظروف كافة لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين.

وعلى الرغم من المستجدات التي فرضها انتشار جائحة فيروس (كوفيد 19)، أثبتت شبكة الكهرباء والمياه في دبي أنها قوية ومرنة وقادرة على الاستجابة والتكيّف مع مختلف الظروف، ووفت بتعهداتها لضمان إمدادات موثوق بها من الكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي كافة. وحققت دبي أدنى مدة انقطاع للكهرباء لكل مشترك على مستوى العالم في عام 2020».

توصيل

يذكر أن استخدام الهيئة موصلات T ثنائية الاتجاه يساهم في اختصار الوقت اللازم لاستعادة التيار الكهربائي في حالات الطوارئ من 40 دقيقة إلى 5 دقائق، إذ إن هذه الموصلات تعمل على تسريع توصيل مولدات الديزل المتحركة مع الأجهزة الكهربائية في وحدة التغذية الحلقية (RMU) في المحطات الفرعية بما يتوافق مع متطلبات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).

إجراءات استباقية

أسهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة منذ عام 2009 في تقليل عدد حالات الطوارئ على نحوٍ ملحوظ، كما أسهم معيار (PAS 60518:2020) لإدارة الأخطار والمرونة في قطاع المؤسسات الخدمية، الذي طورته الهيئة بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، في تأكيد المكانة الريادية للهيئة في قطاع المؤسسات الخدمية على مستوى العالم.

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