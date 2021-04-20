4 مناقصات مبانٍ وطرق لـ«الطاقة والبنية التحتية» خلال أبريل ومايو

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على طرح 4 مناقصات خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل تشمل مشروعيّ طرق ومشروعيّ مبانٍ حكومية في الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة.

وتتضمن المشروعات مشروعيّ طرق عبارة عن إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات «المرحلة الثانية»، من تقاطع الأقرن إلى تقاطع الشهداء، والمشروع عبارة عن توسعة حارة مرورية لكل اتجاه ضمن الجزيرة الوسطية على شارع الإمارات، بطول تقريبي 16 كيلومتراً من تقاطع الأقرن في أم القيوين، حتى تقاطع الشهداء في رأس الخيمة، وسيكون تاريخ فتح المظاريف لهذه المناقصة في 3 مايو المقبل، بالإضافة إلى مشروع لتطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي E88 الشارقة ـ الذيد ـ مسافي المرحلة الثالثة من تقاطع 7 حتى مدخل الذيد، وتحدد تاريخ فتح المظاريف في 18 مايو المقبل، على ألا تقل نسبة الضمان البنكي عن 5% من قيمة العطاء.

مبان حكومية

وشملت المناقصات كذلك مشروعيّ مبان حكومية عبارة عن إنشاء وإنجاز الإدارة العامة «إحلال» للدفاع المدني في رأس الخيمة، فيما تقرر أن يكون فتح المظاريف لهذه المناقصة بتاريخ 5 مايو المقبل، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز طب الأسنان بالشارقة «إحلال»، بينما سيكون تاريخ فتح مظاريف المشروع غداً.

وتسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية بشكل مستمر إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطريق في الدولة، والتي تخدم العديد من الإمارات، خاصة أن الدولة تمتلك أفضل شبكة طرق على مستوى العالم، كما تعكس هذه المشروعات المتسارعة حرص الوزارة على تطوير وتحسين هذه الشبكة الكبيرة من الطرق، والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور على كافة المحاور وفي كل الإمارات بما ينعكس إيجاباً.

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