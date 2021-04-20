إطلاق خدمة زكاة المال عبر تطبيق «دبي الآن»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دبي الذكية بالتعاون مع صندوق الزكاة، خدمات دفع الزكاة بأسلوب آمن وموثوق يوفر الوقت والجهد، ويقدم تجربة مبتكرة للمتعاملين، وذلك بهدف توفير خدمات شاملة لمستخدمي التطبيق الشامل للخدمات الحكومية «دبي الآن» تغطي جميع جوانب حياتهم اليومية، وبالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، وتتيح الخدمات الجديدة أداء زكاة المال مع إمكانية حساب قيمة الزكاة المستحقة وفق الشريعة الإسلامية، كما تمكّن المتعاملين من أداء الزكاة بشكل كامل أو أداء جزء منها. وتشكل الخدمات الجديدة إضافة إلى مجموعة الخدمات السابقة ضمن فئتي التبرعات والإسلام في التطبيق، والتي تتضمن خدمة «إخراج زكاة الفطر» إلى جانب تبرع بوجبات إفطار صائم بالتعاون مع جمعية دار البر.

وأكد وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن منصة «دبي الآن» أصبحت البوابة المبتكرة والأكثر سهولة للمستخدمين للقيام بجميع مهامهم ومعاملاتهم اليومية، والتي تساعدهم على توفير وقتهم وجهدهم في مجالات أخرى يفضلونها. كما تشكل أداة أساسية لدبي الذكية للمضي قدماً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية للتحول الرقمي الشامل لخدمات حكومة دبي، ولتصبح حكومة بلا ورق بشكل كامل بحلول 12 ديسمبر 2021.

وأضاف أن تركيز دبي الذكية ينصبّ حالياً على تقديم خدمات ذكية أكثر شمولية وجودة للناس تواكب توقعاتهم حتى قبل التعرف عليها، وتوفر لهم حلولاً رقمية على مدار الساعة تتسم بالفاعلية العالية. وأشاد أمين عام صندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري بهذه المبادرة المشتركة مع دبي الذكية، والتي أسفر عنها إطلاق الصندوق خدمة دفع الزكاة عبر تطبيق «دبي الآن»، مضيفاً أن تدشين الصندوق قناة دفع جديدة عبر تطبيق «دبي الآن» يأتي ترجمة لتوجهات الحكومة الاتحادية الداعية إلى تعزيز مفهوم الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية، بهدف توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتذليلها لهم، وهذا ما سعى له صندوق الزكاة منذ التأسيس.

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