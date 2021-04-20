«العدل» تنظم دورة حول تقييم جرائم غسل الأموال

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظم قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة، دورة تدريبية بعنوان «التقييم المتبادل للدول في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بمشاركة جميع مكاتب المحاماة في الدولة. وتناولت الدورة عدداً من المواضيع المهمة في موضوع مكافحة جرائم غسل الأموال وتأثيراتها السلبية في المجتمعات والدول بجانب تسليط الضوء على عملية التقييم المتبادل، وجهود وزارة العدل في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والدور المتوقع من المحامين في دعم هذا الملف.

قدم الدورة المستشار الدكتور أحمد راشد الظنحاني المحامي العام بالنيابة العامة الاتحادية، والمستشار عبدالله أحمد الراشد رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل.

وتناول المستشار الدكتور أحمد الظنحاني، في ورقته التعريف بالتقييم المتبادل لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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