«مانيلا تايمز»: التطعيم في الإمارات يضيء على جاهزية صناعة الطيران

المصدر: (إعداد - نهى حوا)

لفتت رحلة طيران الإمارات الخاصة «إي كيه 2021»، التي حلقت بفخر عبر أجواء الإمارات للاحتفاء بالتقدم المشهود الذي حققه برنامج التطعيم الوطني ضد «كوفيد 19»، اهتمام الصحف العالمية، لما ترمز إليه لناحية دعم العودة الآمنة للسفر الجوي في الدولة، حيث نشرت صحيفة «مانيلا تايمز» الفليبينية مقالاً بعنوان «حملة التطعيم في الإمارات تسلط الضوء على جاهزية صناعة الطيران في الدولة»، مشيرة إلى تقدم الدولة في تطعيم مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد كوفيد 19، عبر برنامج وطني تم خلاله حتى الآن إعطاء ما يقرب من 9 ملايين جرعة لقاح.

وأفادت الصحيفة بأن الرحلة الخاصة التي حملت طاقماً وركاباً تم تطعيمهم بالكامل غير مسبوقة في صناعة الطيران على هذا النطاق، وأنه مع وجود ما يقرب من 400 شخص تم تطعيمهم بالكامل على متن الطائرة، فإن الرحلة توضح الثقة بالسفر والإثارة التي لا تخبو للسفر جوّاً.

كان قد قاد رحلة «إي كي2021» غير المسبوقة في عالم الطيران الكابتن الإماراتي أحمد العبيدلي إلى جانب الضابط الأول رامون وايلد، كما تم دعم الرحلة بفرق تم تطعيمها بالكامل على طول نظام بيئة الطيران، من الطاقم على متن الطائرة إلى الموظفين على الأرض، وهو ما يدل، وفقاً للصحيفة، على استعداد نظام بيئة الطيران في الإمارات لدعم العودة الآمنة للسفر.

وأفادت الصحيفة أنه على الرغم من الوباء، حافظت دولة الإمارات على مكانتها كمركز طيران عالمي رائد، وأنها تواصل تعزيز مكانتها كمركز لحركة الركاب والبضائع من خلال الاستثمار في الابتكارات والتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة.

يذكر أن الرحلة المذكورة أقلت 400 راكب من متلقي جرعتي اللقاح، بمن في ذلك مدعوون من كبار المسؤولين في كيانات بقطاعي الطيران والصحة، قامت باستضافتهم «طيران الإمارات».

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