3.5 ملايين رأس ماشية في أبوظبي 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بلغ إجمالي حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2020 حوالي 3 ملايين و515 ألفاً و281 رأساً من الضأن والماعز والإبل والأبقار وفقاً للتقرير الإحصائي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حيازات الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بلغ عام 2020 حوالي 25.087 حيازة، تتركز معظمها في منطقة العين بنسبة 61.6% من إجمالي عدد حيازات الإمارة ليصل عددها إلى نحو 15.462 حيازة، في حين استحوذت منطقة أبوظبي على 20.6% من إجمالي الحيازات بعدد 5.183 حيازة، ثم منطقة الظفرة بنسبة 17.7% وعدد 4.442 حيازة.

واستحوذ الضأن والماعز على النسبة الأكبر من إجمالي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي ليصل عددها إلى 3 ملايين و13 ألفاً و262 رأساً بنسبة تصل إلى 85.7 % من إجمالي حجم الثروة الحيوانية، فيما بلغ عدد رؤوس الإبل حوالي 444 ألفاً و743 رأساً، وبلغ عدد رؤوس الأبقار نحو 57 ألفاً و276 رأساً.

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