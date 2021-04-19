«ستراتا» توسع نطاق سلسلة توريد مستلزمات الوقاية الصحية في اليابان

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت ستراتا للتصنيع، الشركة المتخصّصة في عمليات التصنيع المتقدمة، مذكرة تفاهم مع محافظة توكوشيما اليابانية لتعزيز نطاق عمليات التصدير لمستلزمات الوقاية الصحية، والتي تحمل شعار «صنع بفخر في دولة الإمارات».

جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعالية افتراضية بحضور إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، وكامون ايزومي، حاكم محافظة توكوشيما اليابانية.

وستقوم ستراتا بموجب المذكرة بتأسيس سلسلة توريد ثابتة لمستلزمات الوقاية الصحية وغيرها من الإمدادات الأساسية بين دولة الإمارات ومحافظة توكوشيما التي تقع في جزيرة شيكوكو اليابانية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة.

وإضافة إلى تصدير هذه المستلزمات والإمدادات، بما فيها كمامات N95 المُصنعة في منشأة ستراتا في العين بالشراكة مع هانيويل، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التعاون المتاحة في مجالات الابتكار التقني والأبحاث والتطوير.

وستدعم مذكرة التفاهم فرص توفير مستلزمات الوقاية الصحية والإمدادات الأساسية للبلديات والمؤسسات الحكومية ضمن المحافظات اليابانية الأخرى.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا: «في إطار التزامها بدعم الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيد العالمي، حرصت ستراتا منذ تأسيس خط إنتاج كمامات N95 على تعزيز المبادرات الدولية لمحاربة أزمة»كوفيد 19«من خلال توفير مستلزمات الوقاية الصحية للمجتمعات التي تحتاجها.

وأضاف: يساهم هذا الإنجاز في ترسيخ التزامنا الوطني والإنساني بتوفير منتجات التي تحمل شعار صنع بفخر في دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون في المجالات ذات المنفعة المشتركة، بما فيها تطوير الابتكارات التقنية في مجموعة متنوعة من القطاعات.

نجاح

من جانبه، قال كامون إيزومي، حاكم محافظة توكوشيما اليابانية: نجحت شركة ستراتا للتصنيع بإطلاق خط إنتاج لكمامات N95 ضمن منشأتها في العين، لتتولى عمليات توزيع الكمامات ومستلزمات الوقاية الصحية إلى الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.

وأضاف: ستقوم ستراتا بموجب مذكرة التفاهم هذه بتأسيس سلسلة توريد ثابتة لمستلزمات الوقاية الصحية وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية لدعم المنظومة الطبية في محافظة توكوشيما.. فيما سيعزز هذا التعاون من إمكانية توريد المستلزمات الوقاية الصحية إلى البلديات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية الأخرى، ما يمنح العاملين في القطاع الطبي الأمل ويزرع الطمأنينة في نفوسهم.

وحققت في سبتمبر من العام 2020، كل من هانيويل وستراتا إنجازاً رائداً تمثل في نجاحهما بصناعة أول مليون كمامة N95 في منشأة ستراتا في العين.. وواصلت الشركتان تعاونهما لتوفير مستلزمات الوقاية الصحية الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الصحي في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تصدير الكمامات على مستوى العالم في إطار جهودها للتصدي لمرض»كوفيد 19".

ويُدار خط إنتاج مستلزمات الوقاية الصحية من قبل فريق مشترك من ستراتا وهانيويل يضم 70 خبيراً متخصصاً، وقد وصلت عمليات الإنتاج إلى طاقتها القصوى لتحقيق الهدف السنوي المتمثل في إنتاج أكثر من 30 مليون كمامة.

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