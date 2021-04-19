إعلان الفائزين بجائزة التميز الاجتماعي 26 الجاري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

حددت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة يوم 26 أبريل الجاري، لإعلان نتائج الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة التميز الاجتماعي لعام 2020، ضمن حفل افتراضي سيتم بثه مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة.

وقال خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية، قرر مجلس إدارة الجمعية إطلاق فعاليات الدورة الرابعة لجائزة التميز الاجتماعي لعام 2021 خلال شهر أكتوبر المقبل، استمراراً للنجاحات التي حققتها الجائزة في دورتها الثالثة والتي شهدت مشاركة 50 ملفاً ضمن مرحلة الترشيحات، فاز منها 21 ملفاً، لافتاً إلى أن مراحل تقييم الملفات شملت 5 مراحل، منها تصفية الملفات وإجراء المقابلات وإصدار النتائج النهائية.

وأكد أن الجائزة في دورتها الثالثة جاءت في ظروف استثنائية خلال جائحة (كوفيد19)، حيث استهدفت تعزيز ونشر ثقافة العمل والإبداع الاجتماعي للشخصيات والمؤسسات التي استشعرت مسؤولياتها الاجتماعية وقامت بتقديم إسهامات جليلة لخدمة المجتمع في كافة الجوانب الاجتماعية، الأمر الذي يدعونا إلى التعبير عن امتناننا لهذه الجهود بالشكل الذي يليق بها، ونأمل أن تكون هذه الجائزة إحدى وسائل التعبير المنشودة.

وأشار إلى أن العمل الاجتماعي يمثل جزءاً من ثقافة دولة الإمارات، حيث إن التميز والابتكار لا يقتصران على المجال التكنولوجي أو العلمي أو الاقتصادي، بل إن المجال الاجتماعي يتمتع بأرضية خصبة للعطاء والتطوير وهو عامل أساسي وممكن مهم في تحقيق التميز في المجالات الأخرى، ومن هنا أخذت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على عاتقها إرساء قواعد التميز الاجتماعي وتحفيز وتقدير جهود المبدعين وإسهامات المتميزين عبر إطلاق جائزة التميز الاجتماعي لتسهم مع نظيراتها من الجوائز على مستوى الدولة في تعزيز منظومة التميز الوطني.

وأكدت شيخة سالم الحبسي منسق عام جائزة التميز الاجتماعي، أن الجائزة قامت بدور نوعي في تكريم جهود كافة القطاعات وتنشيط الدراسات والبحوث الاجتماعية والثقافية، وشكلت الجائزة في دورتها الثالثة حالة استثنائية لتكريم الجهود الوطنية خلال جائحة كورونا تجاه المجتمع، وإذكاء روح التنافس الإيجابي والإبداع لخدمة المجتمع، وتفعيل علاقات التعاون وتشجيع الإنجازات الوطنية من البرامج الاجتماعية وإبراز المبادرات الرائدة والمتميزة منها، وتقدير وتكريم الفئات المتميزة من الأفراد والمؤسسات في مجالات العمل الاجتماعي بالإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز