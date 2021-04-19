«زايد العليا» تنظم فعاليات افتراضية بمناسبة أسبوع الأصم العربي الـ46

المصدر: أبوظبي - وام

تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الافتراضية تحت شعار «الأشخاص الصم في مواجهة جائحة كورونا» بمناسبة أسبوع الأصم العربي الـ 46.

وأسبوع الأصم العربي تظاهرة إعلامية حقوقية شاملة للتعريف بأصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع وقدراتهم ووسائل تربيتهم وتأهيلهم والتعريف بالصّمم والوقاية منه، وتسليط الضوء على حقوقهم الأساسية الصّحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتحرص المؤسسة على المشاركة في تلك التظاهرة لدعم أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم ومساعدتهم على الاندماج مع باقي أفراد المجتمع مقدرة بذلك أنهم يعدون جزءاً لا يتجزأ من النسيج المتلاحم لمجتمع الإمارات.

وتنظم المؤسسة - تزامناً مع انطلاق الأسبوع اليوم - احتفالاً افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز العين للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة، حيث تعلن المؤسسة عن إطلاق مسابقة الرسم في دورتها الأولى لأصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية تجسيداً لشعار الأسبوع «الأشخاص الصم في مواجهة جائحة كورونا بالرسم».

تعاون

وتشمل الفعاليات محاضرة توعوية اليوم خلال الفترة المسائية عقب صلاة التراويح ينظمها مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة لتوعية الطلاب الصم وذويهم بكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كما تشمل الفعاليات الافتراضية للمؤسسة يوم الخميس خلال الفترة المسائية محاضرة دينية ينظمها مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعنوان«التلذذ بالعبادة» لجميع الكوادر الوظيفية في المؤسسة والطلاب الصم، إضافة إلى ورشة تدريبية ينظمها مركز العين للرعاية والتأهيل يتم خلالها التعريف بلغة الإشارة وتدريب أفراد المجتمع على مفردات منتقاة منها بهدف التعريف بها ونشرها خلال أسبوع الأصم.

وتتضمن فعاليات المؤسسة يوم الأحد الموافق 25 أبريل خلال الفترة المسائية تنظيم مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل دورة لغة إشارة للموظفين وأولياء الأمور للمبتدئين تتضمن المبادئ الأساسية في تعليم لغة الإشارة، فيما ينظم المركز يوم الإثنين المقبل مبادرات مجتمعية لعرض تجارب عدد من الجهات والهيئات مع أصحاب الهمم في ظل الجائحة وأهم المبادرات والخطط المستقبلية، إضافة إلى تنظيم مركز العين للرعاية والتأهيل معرضاً فنياً افتراضياً يعبر عن أشخاص في ظل جائحة كورونا من خلال الرسومات التي شارك فيها الأشخاص الصم في مسابقة الرسم الخاصة بأسبوع الأصم الـ 46.

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