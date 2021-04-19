خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس تركمانستان في وفاة والده

المصدر: أبوظبي ــ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان في وفاة والده مالكقولي بردي محمدوف.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ببرقيات تعزية مماثلة إلى الرئيس قربان قولي بردي محمدوف.

اقرأ أيضاً:



خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس زيمبابوي باستقلال بلاده

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز