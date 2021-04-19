دبي تؤهل ضابطات لإدارة مراكز الشرطة

المصدر: دبي ــ شيرين فاروق

الدعم اللامحدود الذي توليه قيادة شرطة دبي لتمثيل المرأة، عبر إطلاق مبادرات ريادية وغير مسبوقة عالمياً، يرتقي باستمرار بالأدوار التي تؤديها المرأة والمناصب التي تتقلدها في الشرطة، وفي هذا الإطار تعد قيادة شرطة دبي لتأهيل 4 ضابطات، للعمل ضابطاً مناوباً في مراكز الشرطة أو نائب مدير مركز لأول مرة في الإمارات، وفق ما كشفت عنه الرائد خبير العنود السعدي رئيسة مجلس الشرطة النسائي خبير سموم جنائية.

وقالت السعدي إن مجلس الشرطة النسائي يخدم 3000 موظفة، منهن 1041 متخصصة وخبيرة في المجال الجنائي والمروري والتقني، لافتة إلى أن نسبة السعادة للمرأة في شرطة دبي تبلغ 98%.

وأضافت السعدي لـ«البيان»: إنه منذ إطلاق الهوية الجديدة لمجلس الشرطة النسائي عام 2017 حقق المركز إنجازات وصفت بأنها عالمية وسباقة في تمكين وتمثيل المرأة، والتي ترجمت رؤية دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين، وحصول المرأة على أعلى المناصب واختراقها كل المجالات دون استثناء.

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