سلامة بنت هزاع تزور المرضى بمستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

زارت الشيخة سلامة بنت هزاع بن زايد آل نهيان مرضى مستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، حيث ثمنت الدور الذي يقوم به المستشفى في مجال إعادة التأهيل الطبي، للحالات المعقدة كالإصابات الدماغية والنخاع الشوكي، إضافة إلى إصابات العظام والقلب والرئة.

وتفقدت الشيخة سلامة خلال زيارتها الخدمات التي يقدمها المستشفى، وأثنت على جهود الفريق الطبي لما يقدمه من رعاية بأعلى المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال هيلث، أن مستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي، استطاع تحقيق نسب شفاء عالية لمرضى إعادة التأهيل من مختلف دول المنطقة، وهذا ناتج عن الشراكة الدولية مع مجموعة شيرلي ريان أبيلتي لاب (معهد شيكاغو للتأهيل سابقاً) في أمريكا، واستخدام أحدث التقنيات المعتمدة على الواقع الافتراضي، فضلاً عن الكوادر الطبية المتميزة.

ولفت القاسمي إلى أهمية وجود مستشفى تأهيلي متكامل في أبوظبي يطبق أفضل المعايير العالمية في تأهيل مختلف حالات الإصابة.

وأوضح أن مرضى إعادة التأهيل يجدون في هذا المستشفى الرعاية من أفضل الخبراء العالميين في مجالات إعادة التأهيل، لاسيما مع عقد شراكات مع كبريات مستشفيات إعادة التأهيل، إضافة إلى تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات الحديثة، مشيداً بالتعاون البناء من قبل دائرة الصحة في أبوظبي انطلاقاً من الاهتمام بالقطاع الطبي الخاص، الذي يعتبر مكملاً للقطاع الطبي الحكومي، وشريكاً في تقديم الخدمات الصحية المتطورة للمرضى.

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