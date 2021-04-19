12.3 مليوناً أنفقتها «بيت الخير» برأس الخيمة 2020

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

كثّفت «بيت الخير» إنفاقها على مشاريعها الخيرية والإنسانية في عام 2020، الذي شهد انتشار وباء كورونا، ليصل حجم إنفاق «بيت الخير» في رأس الخيمة إلى 12.34 مليون درهم في عام 2020.

وأوضحت شمسة حضوب، مدير فرع بيت الخير في رأس الخيمة، تمكّنت «بيت الخير» عبر نشاطها الخيري، أن تنجح في تنفيذ برامجها ومشاريعها الإنسانية على أكمل وجه، وقد كان لفرع رأس الخيمة دور بارز في تحقيق هذا النجاح، إذ قدّم مساعدات شهرية إلى 413 أسرة بقيمة 4.95 مليون درهم، بالإضافة إلى مساعدة 56 من أسر الأيتام بمبلغ 977 ألف درهم، وواحدة من أسر أصحاب الهمم بقيمة 18 ألف درهم.

وأضافت: قدم فرع بيت الخير في رأس الخيمة الدعم إلى 1302 طالب ينتمون إلى 384 أسرة بمبلغ 327 ألف درهم، كما حرص الفرع على تقديم المساعدات الطارئة للحالات العاجلة التي لا تحتمل التأجيل، ولا سيما في أزمة كورونا، إذ تمت مساعدة 2807 أسر وحالات، بقيمة 6 ملايين درهم

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