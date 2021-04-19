«لنتواصل» يطلق 20 مبادرة على مدار 10 أسابيع

المصدر: (أبوظبي - وام)

يتيح برنامج «لنتواصل» المنصة الإلكترونية التي أطلقتها هيئة المساهمات المجتمعية «معا»، وتضم 20 مبادرة مجانية على مدار 10 أسابيع الفرصة لسكان إمارة أبوظبي لتعزيز التواصل والتفاعل فيما بينهم، فضلاً عن إمكانية استعراض مواهبهم واهتماماتهم.

وتشجيعاً على اتباع نمط حياة صحي وسليم سيتم تزويد المشاركين في البرنامج بمجموعة من النصائح لتحسين لياقتهم البدنية وصحتهم النفسية، وذلك من خلال حصص تفاعلية عبر الإنترنت يقدمها فارس الزعابي الرياضي الإماراتي المشارك في منتخب الإمارات للترايثلون.

ويقدم الزعابي 5 جلسات ضمن قنوات برنامج «لنتواصل» @letsconnect.ae لتعليم العادات الصحية وإدراجها ضمن نمط الحياة اليومي، وتتضمن نصائح حول النظام الغذائي والوجبات الصحية، فضلاً عن سرد قصص ملهمة من واقع الحياة. ويتضمن البرنامج أيضاً مجموعة متنوعة وواسعة من الأنشطة تناسب كافة أفراد المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.

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