جائزة الإمارات للطاقة تمدّد فتح باب المشاركة إلى 31 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي عن تمديد فتح باب المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة حتى 31 أغسطس 2021، وذلك في خطوة تعكس حرص المجلس على استقطاب المزيد من المشاركات المتميزة وإثراء الجائزة من خلال تقديم تجارب رائدة ومبتكرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

وتقام الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة تحـت رعــاية كريـمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعقد هذه الدورة تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة»، حيث تسعى إلى تعزيز دور إمارة دبي في دعم وتنفيذ استراتيجيات استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: «نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، كما تعكس جائزة الإمارات للطاقة رؤية القيادة الرشيدة التي تدرك أهمية تطوير وتحويل منظومة الطاقة في الإمارات إلى نظم أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي من أجل إيجاد حلول عملية لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة في المستقبل».

وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة: «نسعى دائماً إلى تعزيز مشاركات جائزة الإمارات للطاقة من خلال توظيف جهود وابتكارات المتخصصين والخبراء والجهات ذات الصلة من أجل مشاركة كل تلك الجهود على نطاق نظم الطاقة الإقليمية والعالمية وتعزيز دور الإمارات ودبي الريادي في تعزيز الاستدامة كأحد أهم مراكز الطاقة والاستدامة في العالم ونتطلع إلى تقديم خبرات ونماذج حديثة تمثل انطلاقة جديدة لقطاعات الطاقة في المنطقة».

وتفتح الجائزة باب التسجيل للمشاركة أمام مختلف الأفراد من المبتكرين والمخترعين، وكذلك المنظمات والشركات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية. وستمنح جائزة الإمارات للطاقة الجائزة لـ 10 فئات، منها جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أكثر من 500 كيلوواط)، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أقل من 500 كيلوواط)، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات، وجائزة للابتكارات الشابة. ويمكن تقديم الطلبات عبر موقع:

www.emiratesenergyaward.com

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