مدير عام محاكم دبي يدشن التقرير السنوي لعام 2020

المصدر: دبي - البيان

دشن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، التقرير السنوي لعام 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار «الرشاقة المؤسسية واستمرارية الأعمال»، الذي يوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً، إلى جانب توفيره لمعلومات مهمة عن محاكم دبي وقطاعاتها، حيث تضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للمحاكم 2017 ـ 2021 والمشاريع والمبادرات المنجزة، وذلك بحضور القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، والسادة رؤساء المحاكم، ومديري القطاعات، ومديري الإدارات في الدائرة، وجميع الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية.

وقال طارش المنصوري: إن اختيار شعار التدشين لهذا العام «الرشاقة المؤسسية واستمرارية الأعمال» لأنها تعتبر المحرك الأساسي لنجاح أي مؤسسة وقدرتها على التكيف والاستجابة على تغيير آليات العمل والموارد الداخلية للتواؤم مع المتغيرات الخارجية في جميع الظروف، واقتناص الفرص لتحقيق الريادة ويشمل ذلك المرونة المؤسسية، مؤكداً تضافر جهود جميع فرق العمل في الدائرة لتطوير مستوى الرشاقة المؤسسية في الدائرة انطلاقاً من حرصنا على التطوير الشامل لخدماتنا والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أفضل النتائج على صعيد الوصول إلى الريادة في العمل المؤسسي وتحقيق ما تصبو إليه محاكم دبي. وأفاد بأن الرشاقة المؤسسية تعد من الأسس الرئيسية التي ننطلق منها لتطوير عملنا المستقبلي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز