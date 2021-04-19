«صحة دبي» تستضيف اختبار «اختصاص شهادة طب الأسرة»

المصدر: (دبي - البيان )

عقدت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي والأبحاث يومي التاسع والعاشر من أبريل الجاري الامتحان السريري النهائي لشهادة اختصاص طب الأسرة التابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بمشاركة 40 طبيباً من داخل الدولة، من أصل 322 طبيباً من أطباء الإقامة المسجلين في شهادة اختصاص طب الأسرة، تم توزيعهم على 10 مراكز للامتحانات على مستوى الوطن العربي.

وقالت الدكتورة وديعة محمد شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، ورئيسة المجلس العلمي لطب الأسرة التابع للمجلس العربي للاختصاصات الصحية: إن الامتحان الذي عقدته الهيئة بمستشفى دبي ضم دفعتين متتاليتين لعامي 2019 و2020، بمجموع 40 متقدماً للامتحان، بينهم 38 مواطناً.

وأوضحت أن الامتحان يُشرف عليه 15 مُمتحِناً خارجياً من كل الدول العربية ومنها: البحرين، والسعودية، وقطر، ولبنان، مصر، والأردن، كما شارك أطباء من دولة الإمارات العربية المتحدة في الإشراف على مراكز الامتحانات في الدول العربية الأخرى مثل: عمان، والسعودية، والعراق والبحرين.

وأشادت الدكتورة وديعة شريف بالجهود التي قدمتها طواقم مستشفى دبي، لإنجاح هذا الامتحان، الذي عُقد ولأول مرة بصورة افتراضية، وذلك تماشياً مع ظروف جائحة «كورونا» واتباع الاحترازات، وللحفاظ على سلامة الجميع، معربة عن شكرها وتقديرها للدكتورة مريم الريسي المديرة التنفيذية لمستشفى دبي وطاقم المستشفى لدعمهم الكبير، لتسهيل عقد هذا الامتحان بالطريقة المثلى.

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