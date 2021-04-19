47 قارئاً يصدحون بأعذب الأصوات ضمن «قراء دبي»

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن قائمة قراء دبي للعام 1442هـ - 2021 ضمن برنامج رمضان دبي، وذلك بوجود أكثر من 47 قارئاً من داخل الدولة في 8 مساجد بمختلف مناطق إمارة دبي، بهدف إحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، وإحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها. وتشمل القائمة جامع الراشدية الكبير بمنطقة الراشدية، جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم، رحمه الله، في المحيصنة 4، جامع الوالدين بالممزر، جامع عبد الرحمن الصديق في نخلة جميرا، جامع القصر بمنطقة حتا، جامع المرموم الكبير بالليسيلي، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم، رحمه الله، بالقوز.

وثمن الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، مشاركة قراء دبي لإحياء الشعائر الدينية وعيش الأجواء المفعمة بالإيمان خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن اختيار القراء بإجمالي 47 قارئاً يتضمن عدد 3 من موظفي الدائرة و18 قارئاً من المواطنين من داخل الدولة و26 قارئاً من طلاب إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للدائرة، المميزين بأصواتهم العذبة، لافتاً إلى أن التوزيع سيكون حسب المناطق وتوزيع السكان وحسب سعة كل مسجد منها.

وأضاف المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية: أن فعالية «قراء دبي» تعد واحدة من الفعاليات الرئيسية التي تنظمها الدائرة خلال الشهر الفضيل، موضحاً أن هذا العام فتحت المساجد لأداء صلاة التراويح بعد أن أغلقت العام الماضي نظراً لظروف جائحة كورونا العالمية والأخذ بالاعتبار صحة وسلامة أفراد المجتمع، وهو ما جعل المجتمع متعطشاً للروحانيات في هذا الشهر المبارك، مؤكداً أنه تم تسخير الوسائل والإمكانيات المتاحة لراحة المصلين كافة بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

ويمكن زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة أو زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة للاطلاع على التفاصيل والتعرف إلى نخبة القراء ضمن جدول «قراء دبي» للعام 1442هـ 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز