فريق إدارة المواد الخطرة في أبوظبي ينفذ 48 مشروعاً في 5 سنوات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عمل فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي على مدار خمس سنوات على تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، التي تم اعتمادهما من قبل لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وخلال هذه الفترة نجح الفريق، الذي يضم 28 جهة تمثل جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية وبعض الجهات الاتحادية، في تنفيذ جميع مشاريع وبرامج الخطة التنفيذية وعددها 48 مشروعاً.

ومنذ تشكيل الفريق، الذي تترأسه هيئة البيئة – أبوظبي، تم عقد 78 اجتماعاً لفريق العمل، بالإضافة إلى أكثر من 50 اجتماعاً لفرق العمل الفنية المشكلة. كما تم إصدار 7 قرارات من لجنة الأمن والعدل والسلامة، ورفع 23 تقريراً إلى لجنة الأمن والعدل والسلامة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، رئيس فريق عمل إدارة المواد الخطرة في الإمارة: «تعتبر إدارة المواد الخطرة إحدى أهم الأولويات في إمارة أبوظبي».

كما أوضح المهندس سالم البريكي، المنسق العام لفريق العمل «بأن الفريق درس التحديات والفجوات في إدارة المواد الخطرة».

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