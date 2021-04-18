بلدية دبي: 10 نصائح صحية لسلامة أغذية طلبات التوصيل

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

حددت بلدية دبي 10 نصائح صحية تخص سلامة الغذاء والتغذية المستلمة عبر طلبات التوصيل، وهي: طلب الأطعمة من مناطق قريبة عن مكان تواجد الشخص، بحيث لا يستغرق التوصيل أكثر من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، وعند استلام طلبية الطعام يجب تحديد مكاناً لفرز المواد، والتخلص من الأكياس والأغلفة الخارجية بشكل آمن، كذلك الحرص على غسل اليدين جيداً قبل تناول الطعام، وعند استلام طلبية الطعام، يجب التأكد من أن الأطعمة الساخنة منفصلة عن الأطعمة الباردة، مع حفاظ كل منها على درجة حرارته، كما يجب الحرص على وضع الطعام البارد في الثلاجة إذا لم يتم تناوله مباشرة، وعدم حفظ الأطعمة التي يتم طلبها من المطاعم في الثلاجة لأكثر من يومين، كما ينصح بعدم طلب كميات كبيرة من الأطعمة التي تزيد على الحاجة لتجنب هدر الطعام وتجنب تناول سعرات حرارية تزيد على حاجتنا، وعدم ترك الأطعمة المطبوخة أو المبردة خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين بعد استلامها، كذلك التحقق من قائمة طعام المطعم قبل الطلب للتأكد من وجود خيارات صحية قدر الإمكان، وتجنب طلب الأطعمة المقلية والكريمية، وطلب الأطعمة المشوية والمطهوة على البخار كاختيار بديل صحي لتجنب تناول الدهون المشبعة والمتحولة.

وكانت بلدية دبي أصدرت تعميماً تضمن تعليمات إلزامية لمقدمي خدمات توصيل الطعام ونقل الأغذية، وهي: أن تكون وسائل التوصيل والنقل مناسبة وآمنة لنقل الأغذية وأن تكون مصممة ومصانة طبقاً لنظام سلامة الغذاء ويشمل ذلك كل أنواع الدرجات الهوائية والنارية والسيارات والعاملين في خدمات التوصيل والنقل، ويجب أن تنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية لوحدات حفظ الطعام ونقل الطعام والمناطق التي يتم لمسها بالأيدي في المركبات بصورة شاملة وذلك باستخدام المطهرات المعتمدة من بلدية دبي.

كما يجب أن يلتزم موظف توصيل الطعام بالمحاذير الصحية الكافية في جميع الأوقات ويشمل ذلك: التوقف فوراً عن العمل عند وجود أعراض مشابهة للأنفلونزا مثل الحمى والسعال أو أي أعراض أخرى للعدوى ومراجعة أقرب مركز صحي مع ضرورة إبلاغ إدارة المؤسسة الغذائية في حال كان هناك اتصال مع أشخاص مرضى، ويجب غسل اليدين بالماء والصابون أو التعقيم بمطهر معتمد قبل وبعد كل عملية توصيل ونقل مع تفادي لمس الوجه والأنف والفم والأعين، كذلك المحافظة على مسافة كافية لا تقل عن 1.5 متر بين موظف التوصيل والنقل والأفراد مع تفادي المصافحة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاتصال القريب مع الآخرين، كما يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واستخدام قناع الوجه بطريقة صحيحة عند الحاجة ويجب استخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد في عملية الدفع سواء كان ذلك نقداً أو باستخدام أجهزة الدفع الآلية، ويجب أن يتم حفظ وتوصيل الطعام ضمن درجات الحرارة المذكورة في سلامة الغذاء «الحفظ الساخن في درجة حرارة 60 مئوية أو أعلى والحفظ البارد في درجة حرارة 5 مئوية أو أقل».

كما يجب أن يتم تسجيل وسائل التوصيل والنقل عبر منصة فود ووتش، كما يجب أن يتم تدريب العاملين على ممارسات النظافة الشخصية وسلامة الغذاء المعتمدة.

وتقوم بلدية دبي بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بهذه الإجراءات من خلال التفتيش الدائم ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها من قبل إدارة سلامة الغذاء.

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