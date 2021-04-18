رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس تركمانستان في وفاة والده

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان في وفاة والده مالكقولي بردي محموف.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ببرقيات تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف.

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