مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد تعزز الأثر التنموي الشامل للوقف

المصدر: دبي- البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أن جهود مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن التوسع في الوقف، ليشمل أثره جميع النواحي التنموية.

ودون سموه على «تويتر»: «الوقف هو جزء من إرثنا الحضاري والإنساني على أرض الإمارات، وبه نحقق التنمية المستدامة لمجتمعنا. ندير في حكومة دبي حالياً 717 وقفاً مسجلاً بقيمة أصول تتجاوز 7 مليارات درهم. أدعو الجميع للمحافظة على ثقافة الوقف والبذل والعطاء في المجتمع، والمساهمة في الخير، الذي يأتي من الناس إلى الناس».

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