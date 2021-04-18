53 نشاطاً في مبادرة «مائة يوم علمي»

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن نادي الفجيرة العلمي أن مبادرة «مائة يوم علمي» التي انطلقت فعالياتها من 20 ديسمبر حتى 30 مارس الماضي، شملت 53 نشاطاً علمياً تميزت ببرامج تفاعلية بمشاركة جهات حكومية وخاصة، واستقطبت 513 مشاركاً، حيث ساهمت المبادرة إلى نشر ثقافة الابتكار و الاحتفاء بالمبتكرين من أبناء الإمارة، وتسليط الضوء على الابتكارات المتميزة بتشجيع الموهوبين الشباب على إبراز مواهبهم و طاقاتهم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي أن المبادرة تضمنت عدة برامج علمية التي استقطبت عدداً من المبتكرين الشباب والجهات التي تحتضنهم لطرح تجاربهم الناجحة في قطاع التكنولوجيا، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات والكوادر المختصة لإنجاح هذه المبادرة، من خلال ورش تثقيفية بمجالات العلوم التي أشرف عليها النادي بأقسامه المختلفة من قسم الحاسب الآلي وقسم الالكترونيات والروبوت وقسم الميكانيكا وقسم الدعم الفني والتي كان لها الأثر الإيجابي في تنمية مهارات المشاركين وصقل مواهبهم في الابتكار.

وقال المعيلي إن استقطاب الشباب في المجال العلمي، ركيزة أساسية في تقدم المجتمع في الابتكار، وذلك من خلال إيجاد بنية تحتية ملائمة، لتمكين الشباب من مواصلة مشوارهم في عالم الابتكار بثقة وتمكن أكبر بعد إكسابهم مهارات علمية من مختصين في النادي العلمي الذين يقدمون الإرشاد والتوجيه الصحيح لكل مشارك ومبتكر.

وأشار إلى أن خطة الأنشطة والبرامج العلمية خلال أربعة أشهر من العام الجاري قد بلغ عددها 46 برنامجاً تدريبياً تمتد فيها فترة التدريب بين ٤-٥ أيام، حيث طرح النادي حوالي 12 برنامجاً تدريبياً خلال شهر يناير الماضي شملت برنامج مبتكر الفجيرة وورشة النظارة الذكية وورشة أساسيات الروبوتات وورشة أساسيات الميكانيكا.

وأوضح المعيلي أن شهر رمضان الكريم وشهر أبريل الحالي سيكونان زاخرين بالبرامج التدريبية بطرح حوالي 11 برنامجاً علمياً متنوعاً سيتضمن ابتكار عصا مساعدة المكفوفين.

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