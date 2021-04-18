رفع «راية حمدان» في المبنى الرئيسي لـ«كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

رفع معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية في المبنى الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور النواب التنفيذيين للرئيس في الهيئة.

وسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الراية أخيراً للهيئة باعتبارها الجهة الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة «الحياة الذكية»، وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2020» الذي نظمه مركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وأكد سعيد الطاير أن فوز الهيئة براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، تتويج لجهودها في مجال الابتكار وحرصها على تطوير خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والفعالية والاستدامة، بما يحقق سعادة المتعاملين ويتخطى توقعاتهم، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي، مثمناً جهود مركز نموذج دبي في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواصلة تطوير خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحديد أولويات تحسين الخدمات الحكومية.

أهداف

وأشار الطاير إلى أن مبادرة «الحياة الذكية» تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدفين السابع «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة» والثاني عشر «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان»، كما تنسجم مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، والتي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، حيث ستسهم المبادرة، خلال 5 سنوات من التطبيق، في توفير 179.5 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء و67.7 مليون جالون من المياه بما يعادل توفير 52.6 مليون درهم على المتعاملين، وتقليل انبعاث 15.643 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وأكد معالي عبدالله البسطي أن راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية تشكل مسؤولية للجهة الحكومية التي تحصل عليها أمام الجمهور لمواصلة تطوير الخدمات وتقديم المبادرات الريادية التي تسهم في إسعاد الناس، وهو الهدف الأسمى للعمل الحكومي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد تمكنت من الظفر بالراية بكل جدارة واستحقاق بعد تخطي عملية التقييم الصارمة من قبل لجنة التحكيم التي ضمت خبراء عالميين، مثمناً جهود فريق العمل وأهداف المبادرة التي تدفع جهود دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة.

وشدد البسطي على أن التميز في خدمة وإسعاد المتعاملين يشكل حجر الزاوية لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وضمان مواكبتها لتوجهات القيادة ومسيرة دبي التنموية المتسارعة، داعياً معاليه الجهات الحكومية في الإمارة إلى تبني نهج الابتكار كدعامة أساسية لتحسين منظومة العمل الحكومي، ومواصلة مسيرة التميز لتقديم خدمات محسّنة ومبتكرة تحقق سعادة المتعاملين، وترسّخ ريادة وتنافسية الإمارة عالمياً في تقديم خدمات حكومية سباقة ومبتكرة.

تميز

تم اختيار مبادرة «الحياة الذكية» كأفضل مبادرة حكومية، بعد أن حصدت النتيجة الأعلى من تقييم الجمهور المستهدف لعام 2020 وتقييم لجنة التحكيم، وذلك بعد منافسة قوية بين 8 مبادرات تم اختيارها من بين أكثر من 50 مبادرة شاركت بها 28 جهة حكومية. وتم إشراك المتعاملين والمعنيين في عملية إعادة تصميم الخدمة وآلية تقديمها من خلال 18 ورشة عمل ضمن هاكاثون الخدمات السنوي الذي تنظمه الهيئة.

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