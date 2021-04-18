جمعية المهندسين تنضم إلى برنامج بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين - الإمارات، ينضم بموجبها موظفو الجمعية إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، التي تتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 59 دولة حول العالم.

وقع المذكرة اللواء عبدالله خان، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، ومحمد محمود المشروم، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين – الإمارات، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحماد، وحضر من جانب الجمعية المهندس طارق ديماس السويدي، مدير عام الجمعية، والمهندسة حصة الهرمي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، والمهندس صالح المري، منسق الاتصال الحكومي في الجمعية.

وتتيح مذكرة التعاون انضمام موظفي جمعية المهندسين إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزود شرطة دبي موظفي الجمعية ببطاقة إسعاد وإشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفيهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

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