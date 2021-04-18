شرطة دبي تستقبل 65 نداء استغاثة عبر «أبحر بأمان»

المصدر: دبي - البيان

قال العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن عدد مالكي وقائدي الوسائل البحرية المُسجلين في خدمة تطبيق شرطة دبي «أبحر بأمان»، بلغ 3715 شخصاً في كل من منصتي «أبل ستور» و«أندرويد»، كما بلغ عدد نداءات الاستغاثة SOS منذ إطلاق الخدمة 65 نداء.

وأكد العقيد السويدي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، حريصة على تطوير الخدمات كافة التي تقدمها قطاعات الشرطة بمختلف تخصصاتها بما فيها القطاع البحري، وتوفير أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي «مدينة آمنة» وإسعاد المجتمع. لافتاً إلى أن الخدمة ومنذ إطلاقها قبل عامين، لاقت إقبالاً كبيراً من رواد البحر ومحبي الرحلات البحرية بجميع أنواعها، نظراً لتوفير الخدمة آلية سهلة وموثوق بها للاتصال بالنجدة وطلب الاستغاثة.

وأفاد المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، بأن المركز سخر جميع زوارق وآليات الإنقاذ البحري والأمن البحري في مناطق الاختصاص البحري ضمن نقاط التمركز الثماني، وهي الحمرية، مرفأ ديرة عند حياة ريجنسي، خور دبي عند جسر آل مكتوم، الجسر العائم، الجميرا الأولى ميناء الصيادين 1، جميرا الرابعة ميناء الصيادين 2، وجميرا الخامسة ميناء الصيادين 3 في جميرا أم سقيم، وعين دبي، وذلك لتعزيز سرعة تلبية نداء الاستغاثة ضمن المهام الرئيسة في سرعة الاستجابة للبلاغات البحرية.

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