إيقاف نشاط 30 منشأة غذائية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 3739 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري أسفرت عن إصدار 475 إنذاراً وتحرير 139 مخالفة صحية وإيقاف 30 منشأة غذائية غير ملتزمة بالمتطلبات الصحية للنشاط لتعديل وضعها الصحي قبل إعادة مباشرة النشاط، كما تم جمع 3015 عينة غذائية من عمليات التفتيش والمسوحات الدورية والرقابة علي شحنات الاستيراد والتصدير للأغذية بالإمارة بما يضمن صحة وسلامة الغذاء ومطابقته للمواصفات واللوائح المعتمدة بالدولة، وذلك بهدف تعزيز الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وعززت البلدية من حملاتها الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك على مدار 24 ساعة بهدف التأكد من الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار «كوفيد 19».

تطوير

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط، لـ «البيان»: «بناءً على توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة نعمل على تعزيز الصحة العامة وتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش وفق أفضل المواصفات والممارسات العالمية، كما تعمل الدائرة ضمن خططها الاستراتيجية على تطوير قدرات وإمكانيات فرق التفتيش والرقابة عن طريق تطوير نظام تفتيش ذكي».

وأشار إلى إدارة عمليات التفتيش والرقابة على جميع المؤسسات ذات الصلة بالصحة العامة ورفع مستوى فرق التفتيش بالتدريب والتأهيل المستمر للبرامج المعتمدة والمتقدمة وتوفير أحدث أجهزة التفتيش لقياس معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء خلال عمليات التفتيش والرقابة الصحية، إضافة إلى تعزيز وتطوير الشراكات مع الشركات الاستراتيجيين للحفاظ على الصحة العامة بإمارة عجمان وتطوير عمليات التفتيش على الشحنات الغذائية والاستهلاكية بميناء عجمان في ظل النمو المتزايد بالشحنات بما يضمن صحة وسلامة المجتمع .

الثقافة الصحية

وتطرق إلى أهمية برنامج عجمان للصحة العامة والذي يهدف لرفع مستوى الثقافة الصحية لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كوفيد 19» المستجد بالتعاون مع الجهات الصحية والقيادة العامة لشرطة عجمان وتطوير برامج مسوحات دورية على الأسواق.

وذكر أن مفتشي الأغذية يعتمدون خلال عملية التفتيش على المنشآت الغذائية على قوائم تفتيش متخصصة بنظام «رقيب» تعتمد على نظام تقييم المخاطر الغذائية مرتبط بنوع النشاط وحجم المنشأة ومدى تعقيد العمليات بالمنشأة بما يضمن سلامة الغذاء للمستهلك ويضمن تغطية كل المخاطر المتعلقة بنوع النشاط للمنشأة، والتي تم تدريب المفتشين ومسؤولي سلامة الغذاء بالمنشآت على تلك المعلومات ضمن برنامج عجمان للصحة العامة في تطبيق نظام الممارسات الصحية GHP بالمنشآت الغذائية الصغيرة ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (الهاسب) بالمنشآت الكبيرة.

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